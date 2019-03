Lob beim FC Bayern für das aussortierte DFB-Trio

Kovac verteilte ein Extra-Lob an die in der Nationalmannschaft ausgemusterten Fußball-Weltmeister Thomas Müller, Jérôme Boateng und Mats Hummels: "Das war sehr gut. Die Art und Weise, wie sie es umgesetzt haben in positive Energie, das spricht für sie als Spieler, Menschen und Charaktere", sagte der Coach nach dem 6:0 gegen den VfL Wolfsburg.

Der Trainer versicherte aber zugleich, es sei kein Zeichen an Löw gewesen, dass die Ausgebooteten gegen Wolfsburg in der Startelf standen und durchspielten. Er betonte freilich: "Mit der Leistung der drei war ich sehr zufrieden. Das sind Profis, die wissen, was sie können, und sie haben das im Kollektiv mit den anderen acht Spielern auch sehr, sehr gut gemacht". Müller gelang dabei ein Tor, alle Drei wussten bei dem souveränen Auftritt zu überzeugen.