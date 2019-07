Großes Inklusionsfest bei der SpVgg Unterhaching

Klein und groß, Amateure und Profis, Menschen mit und ohne geistige Behinderung haben gemeinsam im Sportpark Unterhaching gefeiert.

"Es ist eine tolle Geschichte. Ich glaube diese Möglichkeiten sollten von vielen Vereinen in Bayern übernommen werden." Klaus Wolfermann, Speerwurf-Olympiasieger 1972

50 bunt gemischte Mannschaften

Beim "Haching schaut hin - Inklusionstag" traten rund 50 Spieler in vier Inkulsionsmannschaften gegeneinander an. Viel Wert gelegt wurde dabei auf eine bunte Mischung: Kinder spielten gegen Erwachsene, Menschen mit und ohne geistige Behinderung in einer Mannschaft. Das ist die perfekte Umsetzung des klassischen Inklusionsgedanken.

"Dass wir alle gleich sind, und nicht, dass wenn einer eine Behinderung hat, er weniger wert ist, dass ist die Botschaft des heutigen Tages." SpVgg-Präsident Manfred Schwabl