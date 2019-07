Möglicherweise schaut die Königsklasse beim Heim-Grandprix an diesem Wochenende zum vorerst letzten Mal in Deutschland vorbei. Es gibt finanzielle Probleme. Außerdem sind die Tribünen in Hockenheim längst nicht mehr so gut gefüllt, wie zu Michael Schumachers Zeiten. Für die Chefs der Strecke in der Kurpfalz war das Rennen Jahr für Jahr ein Risikogeschäft, auf dieses wollen sie sich nun nicht mehr einlassen. Alternative Austragungsorte kommen dazu: 2020 sind Zandvoort und Hanoi neu dabei, Deutschland wird dann wohl aus dem Kalender fallen.

Vettel mit verhaltener Zuversicht vor dem Heim-Grand-Prix

Ferrari-Star Sebastian Vettel startet mit verhaltener Zuversicht in sein Formel-1-Heimrennen. "Ich will natürlich gewinnen, ich muss aber realistisch sein. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir die Favoriten sind. Wir haben aber eine Chance. Das Ziel ist es, es gut zu machen", sagte der Formel-1-Pilot. Der 32-Jährige aus Heppenheim verpasste in der vergangenen Saison seinen schon greifbaren Premierensieg in Nordbaden nur knapp, nachdem er nach einem Fahrfehler von der nassen Strecke gerutscht war.