"Großer Schock": Kombinierer Frenzel meldet sich aus Isolation

Mit einer emotionalen Botschaft hat sich der mit dem Coronavirus infizierte Nordische Kombinierer Eric Frenzel aus der Isolation gemeldet. "Ich habe zwei Jahre alles dafür getan, mich nicht anzustecken und dann reist man an und ist in dem Moment positiv. Das war ein sehr, sehr großer Schock", sagt Frenzel.

Den ersten Wettbewerb bei den Olympischen Winterspielen am kommenden Mittwoch wird der in der Oberpfalz beheimatete Frenzel definitiv verpassen. Bei der Einreise in Peking am Donnerstag wurde der dreimalige Olympiasieger genau wie sein Teamkollege Terence Weber positiv auf das Coronavirus getestet. Sofort wurden die beiden vom Kombinierer-Team in einem eigens dafür vorgesehenen Hotel in Isolation geschickt.

Virus "wahrscheinlich aus Seefeld"

Frenzel, der in Flossenbürg im Oberpfälzer Landkreis Neustadt an der Waldnaab lebt, hatte sich besonders vorsichtig auf die Olympischen Spiele vorbereitet, wie er in der Video-Botschaft berichtet. Er habe seine Kinder in den Wochen vor den Olympischen Spielen aus dem Kindergarten genommen und sich zu Hause extrem isoliert, um keinen positiven Corona-Test bei Olympia zu riskieren. Das Virus habe er "wahrscheinlich aus Seefeld" mit nach China genommen. Am Wochenende vor dem Start der Olympischen Spiele trugen in Seefeld in Tirol die Nordischen Kombinierer noch einen Wettkampf aus.

Frenzel durfte Hotelzimmer wechseln

Gleichzeitig zeigte sich Frenzel erleichtert, dass er das Hotelzimmer wechseln konnte. "Ich habe glücklicherweise alles, was ich so brauche. Ich habe Möglichkeiten, Sport zu machen und das Essen passt soweit. Ich muss jetzt geduldig bleiben, die Covid-Werte gehen glücklicherweise auch in die richtige Richtung. So hoffe ich, bald hier rauszukommen", sagt der 33-Jährige.

Zuvor "unzumutbare" Quarantänebedingungen

Frenzel konnte sein Hotelzimmer wechseln, nachdem der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) das Zimmer kritisiert und bessere Bedingungen gefordert hatte. Als "unzumutbar" hatte Dirk Schimmelpfennig, Chef de Mission beim DOSB, das Isolationszimmer von Frenzel bezeichnet.

Das Zimmer des dreifachen Olympiasiegers wäre zu klein gewesen, um sich für die mögliche Rückkehr in den Wettbewerb in der zweiten Olympiawoche fitzuhalten. Auch die Sauberkeit hätte laut Schimmelpfennig zu wünschen übrig gelassen.