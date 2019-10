Großer Frust bei Bayern-Basketballern nach Pokal-Aus

"Diese Niederlage ist bitter, das ist peinlich und darf einer Mannschaft mit hohen Ambitionen wie uns nicht passieren", resümierte Nationalspieler Maodo Lo nach dem völlig überraschenden Misserfolg. "Wir haben eine katastrophale erste Halbzeit gespielt, haben keine Leistung gebracht, hatten keine Energie", haderte der Aufbauspieler, dessen 19 Punkte als Topscorer nicht reichten. Wie bereits im Vorjahr haben die Münchner die erste Titelchance früh verspielt. Damals scheiterten sie im Viertelfinale an Alba Berlin.

Große Baustelle: die Rebounds

Insgesamt ließen die Bayern gegen Bonn 15 Offensiv-Rebounds zu. Zuletzt in der Euroleague gegen Mailand waren es 16. "In den letzten Spielen hatten wir hier bereits Probleme. Da müssen wir uns verbessern", fordert Chefcoach Dejan Radonjic für die kommenden Partien. Dabei wähnten sich die Münchner mit ihren Transfers just in dieser Beziehung gut aufgestellt. Sie hatten den NBA-erfahrenen Greg Monroe und den französischen Vizeweltmeister Mathias Lessort als großgewachsene Abräumer unter dem Korb geholt. In den finalen Momenten der Partie gegen Bonn standen aber beide nicht auf dem Feld.

Am Donnerstag gegen Villeurbanne in der Euroleague

Die Titel in der Bundesliga und im DBB-Pokal waren fest eingeplant. Letzterer ist also schon mal weg. Dass die Bayern das dritte Spiel in fünf Tagen zu absolvieren hatten, sollte keine Ausrede dafür sein. Nun muss das Radonjic-Team in der europäischen Königsklasse überzeugen. Am Donnerstag steht das Heimspiel gegen die Franzosen aus Villeurbanne an.