Königssee: Große Sorgen nach der Bobbahn-"Apokalypse"

Ein kleiner Schaden bei Hackl, ein riesiger für die Welt

Hackl kann es angesichts der Bilder nicht einmal trösten, dass es ihn persönlich nicht so arg getroffen hat. Er wohnt in Bischofswiesen, nicht weit weg vom Königssee. Auch bei ihm war Wasser in Keller. Jetzt ist er am Ausräumen, die nassen Sachen müssen raus. Aber er versichert, es sei "nur ein ganz kleiner Schaden". Hackl richtet seinen Blick aber grundsätzlich noch wesentlich weiter.

"Wir werden uns in Zukunft auf solche Extremereignisse einstellen müssen", sagt der 54-Jährige und ergänzt: "Wie werden nicht umhinkommen, wirklich handfest einen Teil unserer Pfründe abgeben zu müssen zu Gunsten des Klimaschutzes".

Erster Blick auf die zahlreichen Hochwasseropfer

Im Moment ist Hackl erst einmal "im Herzen bei all denen, denen bei der Hochwasserkatastrophe Schlimmeres passiert ist". Ähnlich sieht das Schlittenverbandschef Schwab: "Unsere Aufräumarbeiten können warten. Wir haben der Gemeinde angeboten, dass die Leute, die hier aktiv sind, zuerst den betroffenen Menschen in unserer Region helfen. An der Bahn muss keiner wohnen", sagte der Funktionär.