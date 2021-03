vor 12 Minuten

Große Kugel für Vlhova, kleine für Liensberger

Beim Slalom in Lenzerheide gewann Petra Vlhova erstmals in ihrer Karriere den Gesamtweltcup. In der Disziplinenwertung musste sich die Slowakin allerdings Weltmeisterin Katharina Liensberger aus Österreich geschlagen geben.