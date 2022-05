Große Gegner und das Hoffen auf einen "magischen Pokaltag"

SpVgg Bayreuth - und die "anderen Festspiele"

Die SpVgg Bayreuth bekam den Hamburger SV zugelost. "Wir freuen uns riesig", sagte Geschäftsführer Wolfgang Gruber, "dass einer der ganz großen Traditionsvereine Deutschlands hier bei uns gastiert. Das ist für Bayreuth eine ganz tolle Geschichte. Wirklich überragend!"

Die Oberfranken wollen nach dem souveränen Aufstieg in die 3. Liga und der Rückkehr in den Profifußball nach 32 Jahren auch im Pokal weiter feiern: "Dieses Jahr beginnen die Festspiele anders", so Gruber – der HSV kommt ausgerechnet in der Premierenwoche der Festspiele in die Wagnerstadt.

Die "Altstädter" qualifizierten sich zum zweiten Mal hintereinander für den DFB-Pokal und hätten in der letzten Saison beinahe für eine Sensation gesorgt: In einem packenden Pokalfight gegen Arminia Bielefeld kämpfte Bayreuth, damals noch Regionalligist, aufopferungsvoll - und musste sich am Ende mit 3:6 geschlagen geben.