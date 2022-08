European Championships in München eröffnen mit großer Show

Reiter wünscht sich, dass der Teamgeist überspringt

Die Grußworte sprach unter anderem der Münchner Ober-Bürgermeister Dieter Reiter: "Der Teamgeist ist ein wesentlicher Moment im Sport", so Reiter. Den Teamgeist wünscht er sich auch in den aktuell angespannten Zeiten.

"Fantastische elf Tage in München", wünscht sich dagegen Olympiapark-Geschäftsführerin Marion Schöne. Und betonte, mit den European Championships wolle man in München auch zeigen, dass Sportgroßveranstaltungen nachhaltig sein können. "Ich glaube, dass wir etwas ganz Tolles hinterlassen können und ich hoffe auch sehr, dass die Bevölkerung mitgenommen wird", so Schöne. Es wäre schön, wenn die Bevölkerung danach sagen könne, dass sie sich große Sportevents in Deutschland vorstellen könnte, "bis hin zu den Olympischen Spielen".

"Leidenschaft und Begeisterung", versprach dagegen Innenminister Joachim Herrmann. "Wir brauchen wieder einen Push", ergänzte er. In der schwierigen außenpolitischen Situation sei ein solcher großer Sportwettkampf auch "ein wichtiges Signal".

Marteria singt München in eine laue Sommernacht

Mit Walking Acts, Licht-Installationen und sphärischen Klängen ging es dann auf eine Reise in die Welt der Träume. Marteria sorgte auf der Bühne am Olympiasee für einen stimmungsvollen Ausklang des lauen Sommerabends in der Sportstadt München. Zum krönenden Abschluss wurde der Olympiapark zu einem bunten Lichtermeer.