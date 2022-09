Große Bühne für Bundesliga-Auftakt der Bayernfrauen in Frankfurt

Beim Eröffnungsspiel der Bayernfrauen in Frankfurt (16.9., 19.15 Uhr, Radio-Livereportage) soll die bisherige Bundesliga-Rekordmarke von 12.464 Zuschauern geknackt werden. Diese stammt aus dem Jahr 2014 in Wolfsburg. Die große Kulisse ist für die Bayernfrauen laut Trainer Alexander Straus kein Problem. Er wies darauf hin, dass zahlreiche Nationalspielerinnen "bei der Europameisterschaft ja bereits in Wembley gespielt haben" und deshalb "daran gewöhnt sind".

Bayernfrauen-Trainer Straus: "Hier geht alles ums Gewinnen"

Das Ziel der Bayernfrauen für diese Saison ist auf jeden Fall, Titel zu sammeln. Neuzugang Georgia Stanway erklärte: "Wir würden lügen, wenn wir nicht um die Trophäen mitsprechen würden." Das ist auch dem Trainer, der ebenfalls erst seit kurzem beim FC Bayern ist, klar. "Wenn man ein Teil vom FC Bayern ist, geht alles ums Gewinnen. Und wir haben den starken Willen, das zu erfüllen. Und daran arbeite ich jeden Tag", sagte der Norweger, der seine erste Bundesliga-Pressekonferenz ausschließlich in englischer Sprache mit Dolmetscher absolvierte.

Auftakt im Pokal gelungen, Frankfurt ein neuer Maßstab

Die Leistung der Bayernfrauen beim DFB-Pokal-Auftakt mit einem 7:0-Erfolg in Ingolstadt entspreche schon "der Art und Weise, wie wir spielen wollen", erklärte Straus weiter. Da "waren sehr dominant und haben viele Chancen kreiert", so der 46-Jährige. Die Partie am Freitag werde aber "anders sein". Frankfurt sei "ein starkes Team". Außerdem spielen sie "ein System, mit dem sie die Räume dichtmachen", so Straus. Aber auch damit wolle die Mannschaft der Bayernfrauen "zurechtkommen".

Benkarth und Glas fallen noch länger aus

Personell hat der Coach nur zwei längerfristige Einschränkungen zu beklagen. Torhüterin Laura Benkarth fehlt nach einer Knieverletzung noch ein oder zwei Wochen. Bei der gerade erst operierten Hanna Glas dauert es noch länger. Der Rest des Teams ist bereit für den Bundesliga-Saisonauftakt.