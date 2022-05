Großbaustelle: Schanzen in Oberstdorf nicht sprungbereit

Das Skispringen ist ein Wahrzeichen in Oberstdorf. Nicht nur dass die Schanzen das Bild prägen und zu einer Touristenattraktion geworden sind. Auch die Weltklasse-Athleten die dieser 10.000-Einwohner-Kurort hervorgebracht hat, tragen den Namen Oberstdorf über den gesamten Globus.

Doch die riesigen Bauten, auf denen Karl Geiger und Katharina Althaus das Skispringen lernten und die nächsten Generationen an Vorzeige-Sportlern hervorgehen sollen, sind derzeit eine einzige Baustelle. Die grünen Matten, die sonst den Hang abdecken, liegen verstreut auf dem Boden. Bauarbeiter arbeiten sich mit Seilen gesichert die Steigung am Hügel entlang.

Seit Jahren gibt es Probleme

"Wir haben Probleme mit dem Untergrund. Wir haben leichte Wellen drin, die korrigiert werden müssen. Daher muss alles nochmal runter. Dann wird es korrigiert und dann kommt die neue Mattenbelegung wieder drauf, damit wir für das Sommertraining wirklich perfekte Verhältnisse haben", erklärt Hans Schmid, Leiter Sportbetrieb beim SC Oberstdorf, gegenüber dem Bayerischen Rundfunk.

Erst 2020 waren im Vorfeld der Nordischen Ski-WM die alten Matten neu verlegt worden. Kostenpunkt: 650.000 Euro. Kurz nachdem das geschehen ist, tauchten bereits erste Probleme auf. 2021 war der Trainingsbetrieb aus denselben Gründen zeitweise nicht möglich. Und auch jetzt ist an Training erstmal nicht zu denken.

Neue Matten für "die besten Sportler der Welt"

Nun sollen komplett neue Matten her. Die alten sind unbrauchbar: "Die waren nicht in Ordnung. Die waren zu leicht, zu wenig dick. Es gibt jetzt eine neue Vorschrift für Matten", so Schmid. Die Folge: Neue Matten für alle Schanzen in Oberstdorf.

Allzu lang sollen die Arbeiten nicht dauern. Schon im August sollen hier wieder die Sportler durch die Luft fliegen und sicher auf dem neuen Belag landen. "Wir haben die besten Sportler der Welt da und brauchen den Nachwuchs. Deswegen müssen wir auch die Kleinschanzen wieder auf Vordermann bringen", so Schmid.

Wie lange es tatsächlich dauert, bleibt abzuwarten. Der Zeitplan ist ambitioniert. Eines sollte dennoch tunlichst vermieden werden: Dass die Probleme auch mit den neuen Matten weitergehen und sich auch in das kommende Jahr ziehen. Eine gute Nachricht gibt es sicher: Die Vierschanzentournee ist nicht in Gefahr.