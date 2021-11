Greuther Fürth: Zerbricht die Mannschaft an der ersten Liga?

Fürths Kampf um den Klassenerhalt könnte vorbei sein, bevor er überhaupt richtig begonnen hat. Acht Punkte beträgt der Abstand auf den Relegationsplatz bereits nach zehn Spielen. Dem Aufsteiger gelang nur ein Unentschieden am zweiten Spieltag gegen den Mitfavoriten um den Abstieg Arminia Bielefeld. Sonst setzte es Niederlage nach Niederlage nach Niederlage. Aktuell sind es acht am Stück. Ein historischer Fehlstart, wie ihn bislang nur der 1. FC Saarbrücken in der allerersten Bundesligasaison 1963/64 hinlegte. Nicht einmal Tasmania Berlin, traditionell der beliebteste Vergleich für strauchelnde Bundesligisten, startete so schlecht.

Solche Zahlen sind natürlich erschreckend. Doch wirklich überraschend kommt der schwache Start der Mittelfranken für die Wenigsten. Nicht einmal für die Fürther selbst. "Es hat uns schon jeder vor der Saison abgeschrieben und jetzt erst recht", sagte Fürths Sportdirektor Rachid Azzouzi vor zwei Wochen bei der Sport1-Sendung Doppelpass.

Fürth hat den kleinste Etat der Liga

"Wir haben 17,7 Millionen Euro Etat für den Profibereich. Die Bochumer, die in unseren Sphären sind , haben fünf Millionen mehr. Was sind fünf Millionen mehr? Nichts, wenn man die ganz Großen sieht“, so Azzouzi.

17,7 Millionen Euro Etat. Das ist weniger, als der FC Bayern alleine für das Gehalt von Robert Lewandowski ausgeben dürfte. Und auch die restlichen Bundesligisten sind finanziell deutlich besser gestellt als die Fürther. Der geringe Etat ist der Grund, warum sich der Aufsteiger im Sommer für personelle Verstärkung nicht tief in die Tasche griff.

Nicht nur Fürth hat Probleme, sich in der ersten Liga zu etablieren

Sieben Spieler verpflichteten die Fürther. Für drei von ihnen zahlte der Verein geringe Ablösesummen, die die Einnahmen vom Verkauf von Anton Stach nicht überstiegen haben dürften. Die finanzielle und sportliche Situation belastete zudem, dass mit David Raum, Sebastian Ernst und Paul Jaeckel gleich drei Spieler ablösefrei den Verein verließen.

Wie also umgehen mit dem Aufstieg in die höchste Spielklasse? Das ist eine Frage, die nicht nur für Greuther Fürth relevant ist. In den vergangenen 10 Jahren sind 24 Vereine von der 2. Bundesliga in die höchste deutsche Spielklasse aufgestiegen. Acht von ihnen traten eine Saison später den direkten Weg in die entgegengesetzte Richtung an. In nur drei Saisons konnten sich alle Aufsteiger für mindestens eine Spielzeit in der Bundesliga halten.