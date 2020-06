09.06.2020, 11:48 Uhr

Greuther Fürth will Negativserie in Dresden beenden

In einem Nachholspiel bei Dynamo Dresden will die Spielvereinigung Greuther Fürth am Dienstagabend ihre Negativ-Serie beenden. Seit der Corona-Pause ist die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl noch immer sieglos.