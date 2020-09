Greuther Fürth will bei Mavraj-Genesung kein Risiko eingehen

Das Unentschieden von Aue wurde bei der SpVgg Greuther Fürth am Wochenende nebensächlich. Die Franken waren in Gedanken vor allem bei Abwehrchef Mergim Mavraj, der sich in der Partie am Freitag am Kopf verletzt hatte und ins Krankenhaus musste. Der Fußball-Zweitligist berichtete später von einer "schweren Gehirnerschütterung" bei dem 34-Jährigen, der damit auf unbestimmte Zeit ausfällt. "Wir werden kein Risiko eingehen", sagte Sportchef Rachid Azzouzi bei nordbayern.de und unterstrich zugleich, dass es nun bei Mavraj nur darum gehe, "dass er sich gut erholt".

Mavraj von Burchert hart am Kopf getroffen

Der Routinier dürfte damit im Franken-Duell bei den Würzburger Kickers am Sonntag (13.30 Uhr) fehlen; danach folgt eine Länderspielpause. Mavraj war beim 1:1 (1:1) gegen den FC Erzgebirge Aue in der 22. Minute von seinem Torwart Sascha Burchert hart am Kopf getroffen worden und benommen liegen geblieben. Danach wurde er auf einer Trage und den Kopf mit einer Halskrause gestützt vom Platz gebracht und in eine Klinik gefahren. "Wir hoffen natürlich, dass er schnell wieder bei unserer Mannschaft ist", sagte Coach Stefan Leitl.

Nach dem Schreckmoment hatten die Fürther gute Chancen auf den Sieg, vergaben aber ihre Möglichkeiten. Vor 999 Zuschauern hatte Sebastian Ernst (6.) die Gäste früh in Führung gebracht. U21-Nationalspieler Florian Krüger (23.) glich aus. "Wir freuen uns über den Punkt, natürlich wäre mehr drin gewesen", sagte David Raum.