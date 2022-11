Greuther Fürth: Volker Heißmann – Präsident bis Wiederaufstieg

Die To-do-Liste ist lang

Aber auch ganz andere Dinge als der Fußball der ersten Mannschaft stehen auf seiner Agenda. Ganz oben: der Bau einer neuen Turnhalle für den Breitensport. Die alte Halle ist marode, es regnet rein. Ein Kostenvoranschlag für eine neue Halle liegt vor: 17 Millionen Euro und die müssen finanziert werden. Dass die Gelder fließen, darum will sich Volker Heißmann nun kümmern.

Das Wir-Gefühl stärken

Volker Heißmann sieht sich als Bindeglied zwischen Verein und Fans und will das "Wir" stärken, wie er betont, in guten wie in schlechten Zeiten. Der 53-Jährige möchte Vertrauen schaffen und Entscheidungen mit Weitsicht treffen. "Wir wollen ein gutes Miteinander und wir müssen durch dick und dünn gehen."

Die Zeit nimmt sich Volker Heißmann

Und die nötige Zeit für all diese Aufgaben hat Volker Heißmann, wie er sagt – trotz seiner zahlreichen Auftritte und seinem eigenen Theater. Bereits vorab habe er mit der Geschäftsführung gesprochen, was zu tun sei. Viele Termine für die Spielvereinigung finden tagsüber statt, die dann mit seinen Bühnenauftritten am Abend nicht kollidieren. Dazu werden auch die neuen Vizepräsidenten Günter Gerling und Jürgen Schmidt einiges an Aufgaben abnehmen.