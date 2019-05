Greuther Fürth verpflichtet Hans Sarpei

Seit der Rückrunde hat Stuttgart-Leihgabe Hans Nunoo Sarpei schon das Kleeblatt verstärkt. Allerdings musste der Mittelfeldmann wegen einer Verletzung lange pausieren. An den letzten beiden Saisonspieltagen war Sarpei jedoch zum Einsatz gekommen.

"Hans hat sowohl im Training als auch in seinen zwei Einsätzen einen guten Eindruck hinterlassen. Schon als wir Hans im Winter von Stuttgart ausgeliehen haben, war das ein perspektivischer Transfer mit der Idee, ihn jetzt im Sommer fest zu verpflichten", wird Fürths Sport-Geschäftsführer Rachid Azzouzi in einer Mitteilung des Vereins zitiert. Schon in den Leihvertrag war eine Kaufoption integriert.

Trainer Leitl lobt Sarpeis Zweikampfverhalten und Willen

Fürths Trainer Stefan Leitl schätzt an Sarpei dessen "sehr konsequentes Zweikampfverhalten und den unbedingten Willen. Auch Sarpei selbst ist zufrieden mit dem Wechsel: "Es war schade, dass ich erst so spät wieder auf dem Platz stehen konnte. Deshalb freut es mich, dass ich jetzt in der neuen Saison hier in Fürth noch mehr von mir zeigen kann", sagt der 20-jährige Ghanaer.

Auch Torwart-Talent verlängert

Daneben verkündeten die Fürther, dass sie den Vertrag mit Torwart Leon Schaffran vorzeitig bis 2021 verlängert haben. "Er hat sich die Vertragsverlängerung sowohl mit starken Trainingsleistungen als auch mit guten Auftritten in der U23 erarbeitet und verdient", sagte Azzouzi über den 20-Jährigen: "Auch auf der Torhüterposition ist es für uns wichtig, perspektivisch junge talentierte Spieler aufzubauen."