Greuther Fürth verliert in Überzahl gegen Karlsruhe

Im Duell mit dem abstiegsgefährdeten Karlsruher SC verlor Greuther Fürth trotz Überzahl mit 1:2. Schon im Vorfeld der Partie hatte Trainer Alexander Zorniger davon gesprochen, dass der Derbysieg gegen Nürnberg viel Energie gekostet hätte. Dieser Eindruck bestätigte sich beim Auswärtsspiel im Karlsruher Wildpark. Durch die Niederlage springt Karlsruhe bis auf einen Punkt an die Fürther heran. Die Mittelfranken können sich somit nicht weiter von den Abstiegsplätzen entfernen.

Eigentor und Platzverweis in wilder erster Halbzeit

Der KSC kam besser in die Partie und hatte auch die ersten Abschlüsse des Spiels. Nach einem Foul von Stephan Ambrosius sah der Karlsruher Gelb und Fürth bekam einen Freistoß im linken Halbfeld zugesprochen. Die Freistoßflanke köpfte Tim Breithaupt ins eigene Tor (22.) zum 0:1 für Greuther Fürth. Nur drei Minuten später sah Stephan Ambrosius die zweite gelbe Karte und brachte den KSC damit in Unterzahl. In der 35. Minute traf dann der Fürther Marco Meyerhöfer seinen Gegenspieler im Strafraum am Fuß. Den fälligen Elfmeter verwandelte Marvin Wanitzek zum Ausgleich (36.).

Karlsruher Überlegenheit in Unterzahl

Mit einem Mann weniger startete der KSC ambitioniert in die zweite Halbzeit. Vor allem Marvin Wanitzek kam immer wieder gefährlich vor das Fürther Tor. Nach einem Befreiungsschlag in der 73. Minute vollendete Mikkel Kaufmann dann einen Karlsruher Konter zum 2:1. Trotz Unterzahl hatte Karlsruhe mehr Torabschlüsse als Greuther Fürth. Kurz vor Schluss fiel dann doch noch fast das 2:2. Lukas Petkov köpfte nach einer Ecke in der 88. Minute den Ball an den Innenpfosten.