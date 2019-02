Greuther Fürth trennt sich von Trainer Buric

Die desolate Vorstellung gegen Paderborn brachte das Fass zum Überlaufen. Jetzt haben sich die Verantwortlichen der SpVgg von Buric getrennt. Seit dem 23. November 2018 waren die Kleeblätter ohne jeglichen Torerfolg geblieben. In den letzten sechs Partien hatten die Franken nur einen Zähler geholt und 18 Gegentreffer kassiert.

Noch Ende der letzten Saison katte der Coach die Kleeblätter vorm Abstieg gerettet. Am Anfang der aktuellen Spielzeit waren die Fürther noch erfolgreich: Am fünften Spieltag standen sie mit Rang zwei sogar auf einem Aufstiegsplatz. Im Winter hatten die Franken deshalb den Vertrag mit dem Coach noch vorzeitig bis Ende der Saison 2019/20 verlängert.

Trennung trotz Klassenerhalt wegen aktuellem Abwärtstrend

"Damir hatte sehr großen Anteil an unserem Klassenerhalt vergangenes Jahr und wir bedauern, auch menschlich diesen Schritt gehen zu müssen. Allerdings sind wir in den letzten Wochen in einen Abwärtstrend geraten. Die Geschäftsführung glaubt in der aktuellen Konstellation nicht mehr an eine Wende und wir müssen daher für eine Veränderung sorgen", so begründete der Fürther Sport-Geschäftsführer Rachid Azzouzi die Entscheidung. Neben Buric wird auch Co-Trainer Oliver Barth das Kleeblatt verlassen. Die Spielvereinigung führt Gespräche mit potentiellen Nachfolgern.

Fürth aus dem Tabellenkeller gebracht

Buric hatte die Fürther im September 2017 von Janos Radoki übernommen, als die Franken im Tabellenkeller festhingen. Zuvor hatte er als Cheftrainer den kroatischen Spitzenklub Hajduk Split und Admira Mödling in Österreich betreut. Der 54-Jährige war als Spieler von 1992 bis 1999 für den SC Freiburg aktiv, anschließend noch ein Jahr bei Borussia Mönchengladbach.