Greuther Fürth: Neuzugang Jung hat Bock auf die Bundesliga

Er ist der bislang der namhafteste Neuzugang, den sich die Fürther geleistet haben. Gideon Jung spielte sieben Jahre beim Hamburger SV, der seit dem Abstieg in der Saison 2017/18 zweitklassig ist und seither um den Wiederaufstieg kämpft.

jetzt will Jung mit den Franken einen Neustart in der Bundesliga wagen. "Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung für jeden Einzelnen. Aber auch eine Chance, sich mit den Besten in Deutschland zu messen," weiß der 26-Jährige. "Ich glaube, wir haben alles sehr viel Bock darauf." Man wolle in jeder Trainingseinheit und in jedem Spiel das Beste herausholen. "Am Ende werden wir dann sehn, wo wir stehen."