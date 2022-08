Greuther Fürth kann nächste Niederlage nicht mehr abwenden

Absteiger Greuther Fürth tut sich nach dem Abgang von Erfolgs-Coach Stefan Leitl schwer in der zweiten Bundesliga. Mit gerade Mal drei Zählern rutschen die Franken am sechsten Spieltag im Tabellenkeller auf Platz 17.

Im letzten Heimspiel hatte man zuletzt trotz 1:0-Führung eine enttäuschende 1:3-Pleite gegen abgezockte Lauterer kassiert. Gegen Hannover sollte es am Sonntag (28.8.) besser laufen. Es entwickelte sich eine intensive Anfangsphase auf Augenhöhe und viel Lust auf Offensiv-Fußball: Hannovers Keeper Ron-Robert Zieler verhinderte in der 11. Minute das frühe Gegentor durch Dickson Abiama. Auch Andreas Linde musste sich im Tor der Fürther strecken und gegen Youngster Nicolo Tresoldi (14.) parieren. Danach flachte die Partie allerdings aufgrund der Ausgeglichenheit beider Teams aber mit fortlaufender Spielzeit immer mehr ab.

Youngster Beier trifft für Hannover

Die erste dicke Chance in der zweiten Hälfte generierte dann Hannovers Håvard Nielsen (51.). Das Leder traf aber auf die Fingerspitzen von Linde. Nur eine Minute später stand es dann doch 1:0 für die Gastgeber. Der 19-jährige Maximilian Beier versenkte das Spielgerät mit einem Flachschuss ins rechte Eck. Den Schwung wollte 96 gleich zum 2:0 nutzen und hielt damit die Fürther Abwehr auf Trab. Wieder war Beier (58.) am Ball, verfehlte den Kasten aber um einen Meter. In der 76. Minute rutschte ein Schuss von Derrick Köhn fast durch die Finger von Linde.

Tor Fürth, Tor Hannover

Hannover versuchte die Schlussoffensive der Fürther zu verhindern, doch vergebens. Der in der 63. Minute eingewechselte Afimico Pululu (81.) versenkte das Leder zum Ausgleich in die Maschen. doch Hannover 96 schlug eiskalt zurück. Nielsen köpfte den Ball aus dem Fünfer zum 2:1 ins rechte Eck. Die Franken steckten nicht auf und hofften auf eine weitere Chance. Abiama (87.) hielt direkt drauf, doch Zieler parierte sicher mit beiden Fäusten. Es blieb beim 2:1-Erfolg für die Gastgeber.