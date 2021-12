Greuther Fürth gibt Glauben nicht auf, FCA hofft auf Stürmer

Man wolle ab dem Trainingsstart am 27. Dezember hart arbeiten, um in der Rückrunde eine bessere Bilanz zu schaffen, kündigte Leitl vor der kurzen Winterpause an. "Natürlich spielen wir um den Klassenerhalt. In der Hinrunde ist noch niemand abgestiegen", sagte Außenverteidiger Marco Meyerhöfer. Man wolle versuchen, die Lücke zum Relegationsplatz zu schließen.