Greuther Fürth feiert den ersten Heimsieg vor Fans

Im 28 Heimspiel war es endlich so weit: Im eigenen Stadion vor Zuschauern konnte Aufsteiger Greuther Fürth den lang ersehnten Heimsieg in der Bundesliga feiern. Und dabei machten sie kurzen Prozess. Bereits in der 1. Minute traf Branimir Hrgota nach einer Hereingabe von Paul Seguin zum 1:0- gerade einmal 29 Sekunden nach Spielbeginn! Der schnellste Bundesliga-Treffer in der Geschichte des Kleeblatts.

Fürth bestimmt das Spiel

Die Spielvereinigung bestimmte in der Folge das Spiel, kam immer wieder zu Großchancen, die Führung konnte aber nicht weiter ausgebaut werden. Bis zur 82. Minute: Nach einem Handspiel von den Berlinern gab es Elfmeter für das Kleeblatt. Hrgota trat an und verwandelte - Doppelpack für den 29-Jährigen.

Fürth schnupperte am nächsten Sieg, machte es kurz vor Schluss aber noch einmal spannend: Nach einem Standard trifft der erst 17-jährige Linus Gechter für die Hertha und verkürzte auf 2:1 aus Fürther Sicht. Doch der Treffer des Youngsters bleibt wirkungslos. Fürth feiert einen Sieg vor eigenem Publikum. Das Kleeblatt bleibt allerdings mit 13 Zählern noch immer das Tabellenschlusslicht.