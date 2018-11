Greuther Fürth: Die Wundertüte der 2. Fußball-Bundesliga

Kleine, feine Ziele also. Man hat das Gefühl, dass die Verantwortlichen selbst etwas überrascht sind, das bei der Spielvereinigung derzeit nach der verkorksten vergangenen Saison schon so rund läuft. Zwischenzeitlich waren die "Kleeblättler" sogar schon Tabellenführer, vor dem 12. Spieltag nach rund einem Drittel der Saison stehen die Mittelfranken auf Platz vier, punktgleich mit Union Berlin auf dem Relegationsrang.

Aufstieg kein Thema bei Greuther Fürth

Müssen sich die Mittelfranken also, ob sie weiter tiefstapeln oder nicht, schon in dieser Saison Gedanken über einen möglichen Bundesliga-Aufstieg machen? Trainer Buric will auf das Thema "noch ein bisschen warten", sagte er in Blickpunkt Sport. Der 54-Jährige hat die langfristige Vereinsphilosophie mit jungen Talenten absolut verinnerlicht. Vom bisher ausgezeichneten Saisonverlauf will er sich nicht blenden lassen.

Und einzelne Warnschüsse wie die jüngste Auswärtsniederlage beim Mittelfeldteam Darmstadt 98 sorgen zusätzlich dafür, dass sie in Franken weiter mit Demut an die kommenden Aufgaben gehen. Die Aufgabe am 12. Spieltag heißt VfL Bochum (Freitag, 18.30 Uhr in Fürth). Der frühere Bundesligist ist nur drei Punkte hinter Fürth auf Platz sieben und für Buric "die spielstärkste Mannschaft der Liga." Stärker also als Darmstadt?

Buric ärgert sich noch über Darmstadt-Niederlage

Buric wurmt die Niederlage am vergangenen Spieltag noch immer. "Wir haben uns nach dem Spiel in Darmstadt richtig geärgert. Wir wissen, dass wir es besser können", sagte er. Gegen Bochum müssen die "Kleeblättler" definitiv noch eine Schippe drauflegen, zumal Buric "sehr individuelle Klasse" beim VfL ausgemacht hat. Einfach mal so weiter erfolgreich durch die Saison sprinten, das ist auch beim "Kleeblatt" nicht möglich. Man dürfe "in der zweiten Liga keine schwache Phase haben", sagt Buric: "In der zweiten Liga musst du hochkonzentriert sein."