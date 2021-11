Greuther Fürth: Das Warten auf platzende Knoten

Die Miene von Stefan Leitl war ernst, als er sich bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Frankfurt (Sonntag, 19.30 Uhr, in der Radio-Livereportage und im Ticker) an seinen Platz setzte. Und so blieb sie auch während der Fragerunde. Nur einmal konnte dem Coach ein kurzes Lächeln entlockt werden, als er gefragt wurde, welche Spieler sich von der Statur auch als Aushilfs-Innenverteidiger eignen würden.

Doch richtig gut ist die Stimmung in Fürth wahrlich nicht mehr. Und daran ist nicht nur die schlechte Tabellensituation schuld. Denn im Fußball kommt ein Unheil selten allein, um es nicht mit Andreas Brehmes berühmten Zitat mit den Exkrementen an den Füßen zu sagen.

Viergever-Verletzung wiegt schwer

Denn wie schwer es Fürth gerade trifft, wird klar, sobald man von der Tabelle, wo die Mittelfranken schon acht Punkte Abstand auf den Relegationsplatz haben, auf die Verletztenliste blickt. Auf zwölf Spieler muss Leitl gegen Frankfurt verzichten. Zu den fünf Spielern, die sich mit Covid19 infiziert hatten, gesellen sich sieben verletzte.

Besonders schwer wiegt der Ausfall von Nick Viergever. Greuther Fürth muss "mehrere Wochen" ohne den Innenverteidiger auskommen. Wie das Bundesliga-Schlusslicht am Dienstagabend via Twitter mitteilte, hatte der 32-jährige Niederländer eine "schwere Bänderverletzung" erlitten.

Leitel: "so etwas noch nie erlebt"

Viergever hatte sich die Blessur am Samstag im Bundesligaspiel beim SC Freiburg (1:3) zugezogen, der Abwehrspieler wurde in der 64. Minute ausgewechselt. Viergever ist bereits der vierte Innenverteidiger, der Trainer Stefan Leitl verletzungsbedingt derzeit nicht zur Verfügung steht. Mit Abdourahmane Barry bleibt dem Fürth-Coach nur ein Mann, der schon häufiger auf der zentralen Verteidigerposition gespielt hat. Doch am wohlsten fühlt sich Barry auf der Außenverteidigerposition.

"Ich habe so etwas als Trainer und auch als Spieler noch nie erlebt", sagte Leitl über die Kadersituation. Zumindest ein paar gute Neuigkeiten gibt es für den 44-Jährigen. Adrian Fein und Marco Meyerhöfer kehren in den Kader zurück. Doch wenig überraschend wollte Leitl auch mit dieser Verletztenliste das Spiel nicht bereits vor dem Abpfiff abschenken: "Das sind meine Jungs, und ich vertraue diesen Jungs. Ich bin überzeugt, dass wir eine Chance haben, das Spiel zu gewinnen", so Leitl.

Hrgota fehlt das Erfolgserlebnis

Doch für einen Sieg braucht es Tore. Und die sind in Fürth derzeit Mangelware. Selbst der vergangene Saison so treffsichere Branimir Hrgota kommt in dieser Spielzeit noch nicht richtig in Schwung. Der Schwede ist zwar an 57 Prozent der Fürther Tore beteiligt. Doch was sich beeindruckend anhört, relativiert sich schnell, wenn man bedenkt, dass Fürth erst sieben Mal ins gegnerische Tor traf. Hrgota steuerte einen Assist und drei Treffer - alle per Elfmeter - dazu bei. "Ihm fehlt das, was uns allen fehlt - ein Erfolgserlebnis", sagt Leitl über seinen Kapitän.

Vielleicht platzt der Knoten bei Hrgota ausgerechnet am Sonntag gegen seinen Ex-Verein. Leitl hofft dabei auf müde Beine der Frankfurter. Denn die Hessen spielten am Donnerstag in der Europa League gegen Olympiakos Piräus. In Athen siegte Frankfurt mit 2:1. Weniger als 72 Stunden hat die Eintracht, um sich vor dem Fürth-Spiel zu erholen: "Wir müssen aggressiv spielen, um die etwas müden Frankfurter zu fordern", so Leitl.

Ein Sieg gegen Frankfurt wäre ein historischer Erfolg

Für die Frankfurter, die sich mit dem Sieg für die K.O.-Phase der Europa League qualifiziert haben, läuft es in der Bundesliga weniger gut. Mit neun Punkten stehen sie nur knapp vor dem Relegationsplatz. Gute Voraussetzungen für einen ersten Saisonsieg, den die Fürther dringend benötigen: "Das löst dann auch die ein oder andere Blockade", so Leitl.

Ein Sieg wäre ein historischer Erfolg für die Fürther. Denn bislang konnten die Franken in ihrer Bundesliga-Geschichte noch nie zuhause gewinnen. 16 Niederlagen und fünf Unentschieden stehen bisher zu Buche. Nie zuvor in der Bundesliga-Historie blieb ein Verein zu Hause so oft in Folge sieglos. Vielleicht klappt es ja beim 22. Versuch.