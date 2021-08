Greuther Fürth: Beten für den Bundesliga-Klassenerhalt

"Von Tag eins geht es darum die Liga zu halten. Wenn wir alle an einem Strang ziehen, haben wir die Möglichkeit, lange dabei zu bleiben und am Ende vielleicht die große Sensation zu schaffen", sagt Fürth-Trainer Stefan Leitl vor dem Bundesliga-Auftakt beim VfB Stuttgart (14.8., 15.30 Uhr in der Radio-Livereportage bei BR24 Sport). Der Gegner könnte das Vorbild sein, wie man das schafft. In der vergangenen Saison begeisterte die junge Stuttgarter Mannschaft mit schnellem, mutigem Fußball und erreichte das Ziel Klassenerhalt vorzeitig.

Kleinster Etat und schmerzhafte Abgänge

Allerdings geht Fürth mit dem kleinsten Etat und mehreren schmerzhaften Abgängen in die neue Saison. Der Aufsteiger hat Leistungsträger verloren. "Wenn wir am Schluss den 15. Platz + X haben, dann kommen einige Dankgebete zu den Stoßgebeten dazu", sagt Vizepräsident Volker Heißmann, der nicht nur Komiker, sondern auch gläubiger Christ ist.

Der Pflichtspiel-Auftakt ging für die Fürther aber in die Hose: Im DFB-Pokal verloren sie beim Viertligisten SV Babelsberg - und wollen es jetzt in der Bundesliga besser machen.