Gressel wie Beckenbauer: US-Meistertitel "eine Riesensache!"

Bester Nachwuchsspieler 2018

Für Gressel, der im vergangenen Jahr zum besten Nachwuchsspieler der Liga gekürt wurde, war es der erste Titelgewinn seiner jungen Profi- Karriere. Zusammen mit Teamkollege Kevin Kratz, der im Finale nicht zum Einsatz kam, ist Gressel nun der erste Deutsche, der die Meisterschaft in der MLS gewinnen konnte. "Kaiser" Franz eroberte den US-Titel mit Cosmos New York sogar drei Mal - 1977, 1978 und 1980 -, allerdings noch in der North American Soccer League (NASL). Birkenmeier war 1980 Beckenbauers Teamkollege und holte mit Cosmos 1982 erneut den Titel.

In Fürth nicht durchgesetzt

Der Sprung über den Großen Teich war für Gressel nur Mittel zum Zweck. Schließlich war seine Fußballkarriere in Deutschland schon früh ins Stocken geraten. Greuther Fürth hatte ihn im Alter von 15 Jahren nicht übernommen. Vor seinem Wechsel in die USA hatte Gressel für Eintracht Bamberg in der Regionalliga Bayern gespielt. Am Providence College im US-Bundesstaat Rhode Island entwickelte er sich in vier Spielzeiten (2013 bis 2016) zum Stammspieler. "Ich fühle mich hier in Atlanta total wohl. Das Wetter ist gut, die Stadt ist toll. Ich kann mir vorstellen hier zu bleiben", sagte Gressel, der sich selbst als "bodenständig und ganz normal" beschreibt.

Angebote werden wohl kommen

Aber ein Wechsel nach Europa wird nun immer wahrscheinlicher. Auch wenn es "noch keine konkreten Angebote gibt", wie Gressel verriet, haben mehrere deutsche Teams ein Auge auf den Wahl-Amerikaner geworfen. "Das wäre natürlich ein Traum", sagte er über ein mögliches Bundesliga-Engagement.