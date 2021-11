Green verlängert bei SpVgg Greuther Fürth

Julian Green unterschreib bei der SpVgg Greuther Fürth bis zum 30. Juni 2024. In mittlerweile 121 Pflichtspielen lief der 26-Jährige für das Kleeblatt auf und war dabei an 30 Toren beteiligt: "Unsere gemeinsame Reise ist noch nicht zu Ende. Wir haben dabei schon vieles gemeistert, große Herausforderungen aus dem Weg geräumt und das dank eines klaren Konzepts", sagte der US-Amerikaner. Green spielt seit 2017 in Fürth.

Green hat schon viel mit Fürth erlebt

Der Mittelfeldspieler hat schon vieles mit der Spielvereinigung erlebt: Green durchlief einmal die komplette Gefühlswelt: Klassenerhalt am letzten Spieltag der 2. Liga, durch sein Tor, Klassenerhalt ein Jahr später, wieder Dank eines Tores des US-Amerikaners und letztlich war es auch der Ausgleichstreffer gegen Düsseldorf, der schon für den Bundesliga-Aufstieg gereicht hätte..

"Julian fühlt sich bei uns enorm wohl, und wir sind von ihm und seiner Qualität absolut überzeugt", äußerte Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi und Trainer Stefan Leitl ergänzte: "Wir sprechen ja gerne von unserem Weg beim Kleeblatt, und Julian ist zum einen ein ganz wichtiger Spieler, aber gehört auch zu denen, die diesen Weg schon mit am längsten mit uns bestreiten."