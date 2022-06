Gravenberch in München - Wechsel zum FC Bayern steht bevor

Die zweite FC-Bayern-Neuverpflichtung scheint fix: Der Niederländer Ryan Gravenberch landete am Samstag (11.06.2022) in München, wie Fotos belegen. In einem Interview mit der Bild-Zeitung sagte der 20-jährige Mittelfeldspieler: "Bayern ist ein großer Klub. Ich denke, dass du hier große Titel gewinnen musst. Und das ist auch das, was ich mir erwarte. Ich bin froh, jetzt hier in München zu sein."