Grammozis ist Trainer Nummer fünf auf Schalke

Trainer Nummer fünf darf länger bleiben - auch wenn Schalke 04 weiter verliert: In Dimitrios Grammozis hat der Bundesliga-Krisenklub offenbar seinen künftigen Coach gefunden, der auch bei einem Abstieg in die 2. Liga weitermachen soll. Nach übereinstimmenden Medienberichten hat sich der Tabellenletzte für den ehemaligen Trainer des SV Darmstadt 98 entschieden. Grammozis soll bereits am Freitag (20.30 Uhr) im Kellerduell gegen den FSV Mainz 05 auf der Bank sitzen.

Sofort gefordert

Für den früheren Mittelfeldspieler sprach vor allem, dass er sofort einsteigen kann und der hochverschuldete Traditionsklub vor dem Neuaufbau in der nächsten Saison nicht noch einen weiteren Kurzzeitcoach beschäftigen muss. Somit waren Steffen Baumgart (SC Paderborn) und der vor knapp zwei Jahren entlassene, bei den Fans aber weiter sehr beliebte Domenico Tedesco (Spartak Moskau), die bis Sommer noch andernorts unter Vertrag stehen, aus dem Rennen.

Interne Lösung nicht möglich

Zumal Interims-Sportchef Peter Knäbel, der die Planungen schon vor dem Rauswurf des Sportvorstands Jochen Schneider übernommen hatte, keine interne Lösung finden konnte. Denn "Eurofighter" Mike Büskens lehnte einen weiteren Aushilfsjob auf der Trainerbank ebenso ab wie U19-Coach Norbert Elgert.