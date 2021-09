vor 35 Minuten

Goretzka will "zeigen, dass das keine Eintagsfliege war"

Zum Abschluss des Dreierpacks in der WM-Qualifikation will die DFB-Auswahl gegen Island ihre Leistung noch einmal bestätigen. Leon Goretzka erwartet in Reykjavik einen "robusten Gegner", Hansi Flick muss indes den angeschlagenen Marco Reus ersetzen.