Am Tag vor dem Beginn des Finalturniers der Champions League machte Hansi Flick an der Algarve die Bayern-Türen komplett zu. Der Trainer ließ bei "einer taktischen Einheit" vor dem Viertelfinal-Kracher gegen den FC Barcelona am Freitag (21.00 Uhr) im Lissaboner Finalstadion keine externen Beobachter zu. Immerhin stand Leon Goretzka danach zum Pressetalk bereit. Das Trainingslager biete "die perfekten Rahmenbedingungen um sich vorzubereiten", lobte Goretzka.

Bayern ein Kollektiv mit klarem Plan

Goretzka zählt mit Joshua Kimmich, Serge Gnabry und Alphonso Davies zu den hungrigen jungen Kräften, die Hansi Flick mit den Triple erfahrenen Spielern zu einer erfolgreichen Mannschaft geformt hat. Die Stärke des FC Bayern sei derzeit der Teamgeist: "Wir schaffen es aktuell einfach neben der Qualität der Einzelspieler, auch als Team aufzutreten." Es sei "ein Kollektiv, das mit einem klaren Plan auf den Platz geht." Auch wenn Bayern als Favorit ins Duell mit den Spaniern geht: "Es gibt keinen einfachen Weg mehr ... Wir sind heiß und freuen uns darauf, das Spiel zu spielen."

Goretzka: Schlagbar ist für uns eigentlich jeder Gegner

Goretzka freut sich dabei auch darauf, "dem absolut prägenden Fußballer" Lionel Messi auf dem Platz begegnen zu dürfen. Der Respekt ist da, allerdings auch das Selbstbewusstsein der Münchner. "Schlagbar ist für uns eigentlich jeder Gegner", sagt Goretzka. Barcelona sei zwar eine Mannschaft gespickt mit großen Spielern wie Messi, Antoine Grießmann und Suarez. Aber, "wir sind gut eingestellt auf die Mannschaft."