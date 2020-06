Goretzka entscheidet "Klassiker" für Bayern München

In einer lange ausgeglichenen Partie, in der die Gäste vom Niederrhein zeitweise sogar mehr Ballbesitz hatten, fiel die Entscheidung erst kurz vor Schluss. In der 86. Spielminute erzielte Nationalspieler Leon Goretzka den 2:1-Siegtreffer für die Münchner, die nun am Dienstag in der Partie beim SV Werder Bremen die achte Meisterschaft in Folge klar machen können. Zuvor hatte es im "Klassiker" der beiden Traditionsmannschaften zwei Torgeschenke gegeben. Das 1:0 hatte nach einem kapitalen Blackout von Gladbach-Keeper Yann Sommer Joshua Zirkzee erzielt, der den gesperrten Robert Lewandowski ersetzte. Ein Eigentor von Benjamin Pavard brachte das zwischenzeitliche 1:1.

"So ein spätes Tor zu machen zu einem Sieg, der uns am Dienstag die Meisterschaft ermöglicht, macht mich überglücklich. Wir wollen da gewinnen und das Ding nach Hause bringen." Siegtorschütze Leon Goretzka