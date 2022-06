Golfschnuppern bei den BMW-Open in Eichenried

Der Bayerische Golfverband ist im Besucher-Bereich mit einem Info-Stand vertreten. Hier werden alle Fragen rund um den Einstieg in den Golfsport kompetent beantwortet.

Programm für Jugendliche

Für das Turnierfinale am Samstag und Sonntag gibt es ein spezielles Angebot, das sich an die Jugendlichen der umliegenden Golfclubs richtet. Zusammen mit ihrem Jugendbetreuer/innen können sie einige von Europas Spitzengolfern persönlich kennenlernen und sich Tipps von ihnen holen. Auch Kinder und Jugendliche, die noch nicht in einem Verein sind, werden von den Experten des Golfverbands in Eichenried begleitet.

Profi-Training auf der Driving-Range

Wer schon als Freizeit-Golfer Erfahrungen mit Abschlag und Putten gesammelt hat, für diejenigen hat Heidrun Klump vom Bayerischen Golfverband einen speziellen Ratschlag: Den Profis beim Trainieren und beim Einschlagen zuschauen auf der sogenannten "Driving-Range", dem Übungsbereich der Eichenrieder Golf-Anlage.

Und: Auf der Runde eher mit den weniger prominenten Golfern mitgehen. Hier drängen sich nicht ganz so viele Zuschauer und dadurch kann man die Profi-Schläge noch besser hautnah verfolgen und sich für das eigene Spiel etwas abschauen.

Infos zu den BMW-Golf-Open und zum Programm des Bayerischen Golfverbands unter: bayerischer-golfverband.de und bmw-golfsport.com