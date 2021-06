vor 27 Minuten

Golfer Kaymer sagt Olympia ab: "Zu viele Restriktionen"

Golfstar Martin Kaymer ist ab Donnerstag beim Turnier in München-Eichenried am Start. Seine Teilnahme an den Olympischen Spielen hat der 36-Jährige hingegen abgesagt und mit den "komplizierten Umständen" der Spiele in Tokio begründet.