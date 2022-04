Golf Masters: Langer mit Startproblemen - Jubel um Tiger Woods

Routinier Bernhard Langer hatte bei der 86. Auflage der US Masters zu kämpfen: Nach einem Doppel-Bogey an Bahn 12 (Golden Bell) kam er letztlich auf 76 Schläge - und belegte zunächst den geteilten 70. Rang. Es ist Langers 39. Start bei diesem Traditionsturnier.

Tiger Woods feierte bei seinem Comeback dagegen einen umjubelten Start hingelegt und die Konkurrenz beeindruckt. Der fünfmalige Turnierchampion, der vor rund 13 Monaten nach einem schweren Autounfall um seine Karriere bangen musste, lag nach den ersten 18 Löchern im Augusta National Golf Club einen Schlag unter Par (71) - drei Birdies standen zwei Bogeys gegenüber. Damit belegte Woods den geteilten zehnten Rang.

Woods: "Bin wieder da, wo ich sein wollte"

"Ich habe mich zurückgekämpft, um an diesem Tag voll da zu sein", sagte Woods: "Ich bin, wo ich sein wollte." Trotz der Schmerzen im rechten Bein war ihm klar: "Sobald das Adrenalin einsetzt, ich angefeuert werde und in meine kleine Welt eintauche, sollte alles in Ordnung sein."

In Führung liegt nach der ersten Runde der Südkoreaner Sung-Jae Im (67), auf Rang zwei folgte der Australier Cameron Smith, Sieger der Players Championship, mit einer 68er-Runde.