Golf-Masters: Bernhard Langer verpasst neuen Rekord

Rekord bleibt - Neue Bestmarke bleibt Langer verwehrt

Am Ende waren die widrigen Umständen für Langer bei seinem geliebten Masters einfach zuviel. Der 63-jährige spielte am Freitag eine missglückte 77er-Runde und scheiterte mit insgesamt 151 Schlägen als 71. am Cut. Am Vortag hatte Langer noch auf dem 30. Rang gelegen, die besten 54 Golfer kamen weiter.

Damit konnte Langer nicht an seine starke Vorjahresleistung anknüpfen. Vor 147 Tagen, als das Masters wegen der Corona-Krise ausnahmsweise im November ausgetragen wurde, hatte er noch einen Rekord aufgestellt: Als ältester Spieler der Geschichte hatte der Routinier damals den Cut an der Magnolia Lane geschafft.

Eine Wiederholung dieser Bestmarke blieb ihm nun verwehrt. Der Masters-Sieger von 1985 und 1993 kam am Freitag auf dem Par-72-Platz nur auf ein Birdie. Demgegenüber leistete sich der in Florida lebende deutsche Golf-Routinier an sechs Löchern Schlagverluste.