Golf in Eichenried: Kaymer fällt weit zurück

Kaymer be n ötigte auf dem Par-72-Kurs nach Runden von 67 und 66 am Samstag 75 Schläge. Sein Rückstand vor der Schlussrunde am Sonntag beträgt bereits fünf Schläge auf Spitzenreiter Jordan Smith (England/203), der vor Matthias Schwab aus Österreich und Matthew Fitzpatrick (England/beide 204) führt. Kaymer spielte auf seiner dritten Runde nur einen Birdie, aber vier Bogeys.