Golf in Eichenried: Jäger zurück in der Heimat statt Olympia

Mittlerweile lebt Jäger in den USA. Dies sei auch ein Grund für seine Olympia-Absage. "Von Amerika nach Tokio zu fliegen, ist 20 Stunden", klagt er. Außerdem sei diesmal "Olympia nicht wirklich Olympia. Du kannst keine andere Sportarten anschauen, es darf keiner mitkommen", sagt der 32-Jährige. Auch Deutschlands Nummer eins Martin Kaymer spielt nicht in Tokio. So kann sich die Nummer drei Maximilian Kieffer auf seine Olympia-Teilnahme freuen.

Vorbereitung auf das Heimatturnier

Unterdessen bereitet sich Jäger auf seine Teilnahme in Eichenried auf die Teilnahme am internationalen Golfturnier vor. Im Gegensatz zu den Olympischen Spielen kann dort seine Ehefrau auch mit dabei sein, sie trägt den Golfbag. "Sie muss zwar scher schleppen, ist aber in der Bubble mit mir drin", erklärt der Golfprofi.

Das Golfturnier in München-Eichenried im Livestream von BR24 Sport

Jäger startet von Donnerstag bis Sonntag bei den BMW Open im Golfclub Eichenried (Livestream bei BR24 Sport). Mit dabei ist auch Kaymer. Der will bei dem Turnier seinen "Prozess" fortsetzen. Es wäre "schön", sagte er, "wenn der Knoten bei einem deutschen Turnier platzen würde". Kaymer gewann 2008 in München. Sein letzter Turniersieg liegt bereits sieben Jahre zurück: 2014 triumphierte der Golfer aus Mettmann bei den US Open.