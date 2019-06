01.06.2019, 22:06 Uhr

Golf-Charity-Turnier Birdies4Kids: Tu Gutes und habe Spaß dabei

Tu Gutes und habe Spaß dabei, so lautet das Motto des 3. Birdies4Kids PromiAms am Samstag, 8. Juni, im Golfclub Höslwang im Chiemgau. Bei diesem etwas anderen Charity-Turnier steht der Spaß an der Seite von Weltklassesportlern im Vordergrund.