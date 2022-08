Golf-Champion Langer: Mit 65 Jahren immer noch auf Rekordjagd

Der Superstar der US-Senior-Tour

Seit 15 Jahren spielt Langer nun auf der US-Senior-Tour und ist dort der Superstar. Bei den über 50-Jährigen holte er 43 Turniertitel und spielte bislang Preisgelder von mehr als 32 Millionen US-Dollar ein. Der Anhausener ist der erste Spieler, der dreimal in Folge (2014 bis 2016) die Senior Players Championship - eines der Major-Turniere auf der Champions Tour - gewonnen hat. Den nächsten Rekord hat er fest im Blick: Zwei Siege bis zur Bestmarke der US-Legende Hale Irwin, der 45 Mal auf der PGA Tour Champions triumphierte, fehlen ihm noch.

Aktuell nur Achter in der Saisonwertung

Doch Langers Konkurrenten werden von Jahr zu Jahr jünger und stärker. Vor allem der Neuseeländer Steven Alker (51) und Jerry Kelly (55) aus den USA sowie der Spanier Miguel Angel Jimenez (58) machen ihm in dieser Saison die Vorherrschaft auf der Tour streitig. Das Trio konnte bisher jeweils drei Turniersiege feiern, der Deutsche hingegen nur einen. In der Saisonwertung, dem Charles Schwab Cup, liegt Langer zur Zeit nur auf dem achten Rang - aber er will weiterhin sein Bestes geben.

Immer noch voller Leidenschaft und Ehrgeiz

Den Schwaben zeichnen vor allem sein großer Ehrgeiz, gnadenlose Disziplin und unendliche Leidenschaft für seinen Sport aus. Einen Plan, wann er die Golfschläger endgültig in der Tasche stecken lässt, gibt es nicht. Natürlich ist die Kraft nicht mehr so da wie früher, aber das macht der Träger des Bundesverdienstkreuzes mit Beweglichkeit und Fitness wieder wett. In Boca Raton quält er sich täglich im Fitnessstudio.

Das eigene Alter geschlagen

Auch an seinem 65. Geburtstag wird Langer wieder ein Turnier-Golf spielen - genau an Ort und Stelle wie vor einem Jahr: In Grand Blanc im US-Bundesstaat Michigan. Dort gelang ihm 2021 das Kunststück, mit einer 64er-Runde exakt sein Alter zu spielen. Kaum einem Golfer ist dieses Erlebnis im Leben vergönnt. Knapp drei Monate später benötigte das Idol in Phoenix sogar nur 63 Schläge für eine Runde. Die PGA-Tour nannte ihn "altersloses Wunder". Mal schauen, mit was Langer zum 65. glänzt.