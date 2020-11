Golf: Bernhard Langer - der Stammgast bei den US Masters

Mit 63 Jahren ist Bernhard Langer der Älteste im Starter-Feld und einziger deutscher Teilnehmer. Als Sieger der Masters hat der Anhausener ein lebenslanges Startrecht. "Das ist das Turnier der Turniere", schwärmt Langer vor seinem nächsten Auftritt in Augusta, der Kathedrale des Golfsports, "es ist einfach ein sagenhafter Platz, nicht nur der Platz, auch alles drumherum."

Doch dieses Mal ist Vieles anders. Zuschauer gibt es keine auf der malerischen Anlage, und der Platz wird in gewisser Weise auch ein anderer sein. Wegen der Coronakrise wurde das berühmteste Major vom Frühjahr in den Herbst verlegt. Die Fairways und Grüns werden eher feucht statt trocken sein. Langer weiß um die Folgen. "Mir ist natürlich bewusst, dass es unheimlich schwer wird für mich bei diesen Bedingungen, konkurrenzfähig zu sein", sagte der Schwabe, "aber ich nehme das als Herausforderung an."

"Ziel ist natürlich, aufs Leaderboard zu kommen. Den Cut zu schaffen, wäre schon ein Riesenerfolg mit 63. Ich bin mir nicht sicher, ob das schon viele geschafft haben." Bernhard Langer