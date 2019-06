Golf: Andrea Pavan siegt in Eichenried

Kaymer legte eine 70er-Finalrunde hin und lag am Ende mit 278 Schlägen fünf Schläge hinter Pavan. Seine schwache dritte Runde am Samstag kostete den 34-Jährigen aus Mettmann eine mögliche bessere Platzierung. Pavan musste bei dem mit zwei Millionen Euro dotierten Turnier im Golfclub München Eichenried ins Stechen. Am zweiten Extra-Loch sorgte er dann mit einem tollen Annäherungsschlag für die Vorentscheidung.

Zweites Extra-Loch bringt die Entscheidung

Nach den vier regulären Runden hatten Pavan und Fitzpatrick mit jeweils 273 Schlägen gemeinsam an der Spitze gelegen, so dass das "Playoff" um den Sieg nötig wurde. Für seinen zweiten Erfolg auf der European Tour kassierte Pavan 333.330 Euro Preisgeld.