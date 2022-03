Goldfahrerin Forster fehlt "die paralympische Stimmung"

Die ohne rechtes Bein und mit stark verkürztem Oberschenkel am linken Bein auf die Welt gekommene Monoskifahrerin hatte zum Start in die Spiele mit zweimal Silber in Abfahrt und Spezial-Super-G hinter ihrer japanischen Hauptkontrahentin Momoka Muraoka bereits geliefert, bevor sie am Montag in der Super-Kombination nach einer imposanten Aufholjagd endlich das ersehnte Gold in den Händen halten konnte. Die 26-Jährige freut sich immer noch, "dass ich das geschafft habe am Ende."

Für die deutsche Hoffnungsträgerin sind noch mehr Medaillen drin. Und so hat Forster nach einem freien Tag bereits die nächsten Aufgaben im Blick. "Heute haben wir ein bisschen trainiert, aber dann auch noch mal entspannen können und ich denk, jetzt sind wir auch parat für die letzten beiden Rennen." Den Riesenslalom am Freitag und den abschließenden Slalom am Sonntag "will sie locker angehen." Und hofft, "dass da noch mal was dabei rausspringt."

Andere Spiele als sonst

Die Stimmung Vorort sieht sie mit gemischten Gefühlen: "Ich hab ja schon zwei Spiele mitgemacht und weiß wie es üblicherweise abläuft," sagt Forster. Durch die Corona-Situation sei es in der "Bubble" etwas ganz anderes. "Es kommt natürlich nicht ganz so die paralympische Stimmung auf." Dafür fehlen auch die Medaillenfeiern im Deutschen Haus und der Austausch mit den anderen Athleten.

Nachhaltige Auswirkung auf den Parasport in China

Die zahlreichen Erfolge chinesischer Athleten - das Gastgeberland führt den Medaillenspiegel mit zehn Goldmedaillen an - haben nicht nur sie überrascht. "Wir selbst haben mit den Chinesen gerechnet, waren aber doch erstaunt, dass sie so vorne mitmischen können," sagt die Monoskifahrerin. Die chinesische Bevölkerung die man Vorort trifft sei begeistert und feiere ihre Athleten. Forster hofft, dass sich das nachhaltig auf den Parasport in China auswirkt.