Goldener Ski für Rebensburg, Dreßen "Skisportler des Jahres"

Rekordverdächtiges Comeback

Und auch sonst war die wegen der Coronavirus-Pandemie im März abgebrochene Weltcup-Saison 2019/2020 für den 26-Jährige eine Saison der Superlative. Der Mittenwalder gewann die Abfahrten in Lake Louise, Garmisch-Partenkirchen und Saalbach-Hinterglemm - drei Erfolge in einer Saison in der Königsdisziplin waren davor noch keinem deutschen Skirennfahrer geglückt. Auch zwei Triumphe in Abfahrtsrennen nacheinander wie in Garmisch und Saalbach hatte noch kein männlicher DSV-Sportler zustandegebracht. Dabei hatte Dreßen die Saison davor noch wegen eines Kreuzbandrisses verletzt verpasst.

Auch in der am Wochenende beginnenden WM-Saison ist Dreßen der größte Hoffnungsträger des DSV. Während beim Auftakt in Sölden die Techniker gefragt sind, greift der gebürtige Bayer, der 2018 die legendäre Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel gewonnen hatte, allerdings erst Mitte Dezember bei der Abfahrt in Val d'Isère ins Geschehen ein.

Weitere Preisträger des "Goldenen Skis"

Die Preisträger werden disziplinübergreifend von allen Kaderathletinnen und -athleten des DSV aus den Gewinnern des Goldenen Skis gekürt. Die Preisträger/innen des Goldenen Skis im Jahr 2020:

Alpin: Viktoria Rebensburg (SC Kreuth), Thomas Dreßen (SC Mittenwald)

Biathlon: Denise Herrmann (WSC Erzgebirge), Benedikt Doll (SZ Breitnau)

Langlauf: Katharina Hennig (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal), Lucas Bögl (SC Gaißach)

Nordische Kombination: Jenny Nowak (SC Sohland), Vinzenz Geiger (SC Oberstdorf)

Skispringen: Katharina Althaus (SC Oberstdorf), Karl Geiger (SC Oberstdorf)

Skicross: Daniela Maier (SC Urach), Daniel Bohnacker (SC Gerhausen).