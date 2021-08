Goldener Glanz beim FC Bayern: Zverev bei der Teampräsentation

Einzeln betraten Nagelsmann und seine Spieler den Rasen der Münchner Arena. Und ein leibhaftiger Olympiasieger wurde als Stargast der Veranstaltung Arena ebenfalls mit viel Applaus bedacht: Tennis-Profi Alexander Zverev hatte sogar seine Goldmedaille von Tokio dabei.

Der 24-Jährige schien noch im olympischen Rausch. "Es waren ein paar unvergessliche Tage für mich", sagte Zverev rückblickend auf die spannende und erfolgreiche Zeit in Tokio. "Die Goldmedaille bedeutet mir die Welt", sagte er über ein Stadion-Mikrofon, nachdem er von Kapitän Neuer ein schwarzes Bayern-Trikot erhalten hatte.

Zverev sympathisiert mit Deutschlands Topklub. Er schaue eigentlich alle Spiele an, sagte er. Dem Team wünschte er "alles Gute" für die Saison. Bei einem Legendenspiel zeigte der Tennisprofi später, wie gut er mit den Füßen am Ball ist. Vorher plauderte Zverev noch angeregt mit Lewandowski; vielleicht holte er sich auch ein paar Tipps beim polnischen Weltfußballer.

"Greifen wir es an"

Beim Training ging es unter den aufmerksamen Blicken von Nagelsmann munter zur Sache. "Ich bin glücklich, hier zu sein", sagte der 34 Jahre alte Coach - "mit Ausnahme der Testspiele bin ich sehr zufrieden." Keines der vier in der Vorbereitung wurde gewonnen.

Nachdem das DFB-Pokalspiel bei den Amateuren des Bremer SV wegen Corona-Fällen beim Gegner an diesem Freitag ausfällt, muss Nagelsmann nun mindestens bis zum Bundesliga-Eröffnungsspiel am 13. August bei Borussia Mönchengladbach auf seinen ersten Sieg als Bayern-Coach warten. "Greifen wir es an", verkündete er voller Tatkraft.