Zum Abschluss Gold für Kluge und Reinhardt

Die Berliner verteidigten ihren Weltmeistertitel im Madison und sorgten für das erste deutsche Gold bei der Bahnrad-WM in Polen. Das Duo erzielte im Zweier-Mannschaftszeitfahren über 50 Kilometer unter anderem drei Rundengewinne und verwies mit 105 Punkten Dänemark (84) und Belgien (82) auf die Plätze.

"Wir haben das ziemlich souverän nach Hause gefahren", bilanzierte der 28-jährige Reinhardt. Dabei waren er und Kluge quasi ohne gemeinsame Vorbereitung in das Rennen gegangen. Der 33-jährige Kluge war erst drei Stunden vor dem Start in Warschau gelandet, weil der Giro-Etappensieger des Jahres 2016 zuvor noch für sein belgisches Team bei der UAE-Tour in Dubai auf der Straße im Einsatz war. Doch auch ein kurzes Warmfahren genügten ihm und Reinhardt, um sich am Ende erneut das Regenbogentrikot überstreifen zu dürfen.

Sechs WM-Medaillen für das deutsche Team

Emma Hinze aus Cottbus und Miriam Welte aus Kaiserslautern holten Bronze im Teamsprint, Lisa Brennauer (Durach) und Lisa Klein (Erfurt) beendeten mit Silber und Bronze eine lange Durststrecke der deutschen Frauen in der 3.000-Meter-Einerverfolgung.

Stefan Bötticher freute sich über Bronze im Keirin. Europameister Domenic Weinstein (Villingen-Schwenningen) hatte zudem Silber in der 4.000-Meter-Einerverfolgung geholt. So steht am Ende der fünf Tage in Pruszkow sechsmal deutsches Edelmetall.

Olympia 2020 im Blick

Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) zog nach der ersten WM ohne die seit ihrem schweren Trainingsunfall querschnittsgelähmten Kristina Vogel, die mit elf WM-Titeln und zwei Olympiasiegen jahrelang eine Goldlieferantin war, ein positives Fazit: "Mit der Medaillenausbeute sind wir zufrieden, auch wenn wir natürlich das eine oder andere noch hinterfragen müssen. Bis Olympia 2020 müssen wir uns weiterentwickeln, in allen Bereichen", bilanzierte BDR-Sportdirektor Patrick Moster.