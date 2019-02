Gold und Bronze für Snowboarder bei WM im Parallel-Riesenslalom

Bereits in den beiden Qualifikationsläufen erzielte die 31-Jährige in 1:21,28 Minuten die souveräne Gesamt-Bestzeit. Dies ermöglichte ihr bis zum Finale die Wahl des Kurses. Jörg wählte stets blau... Auf dieser Erfolgswelle ritt die Allgäuerin Runde für Runde weiter über die geliebte Piste: Im Halbfinale setzte sie sich gegen die Schweizerin Ladina Jenny durch, die sich im "kleinen Finale" die Bronzemedaille sicherte. Im Finale um Gold hatte es Jörg mit der Russin Natalia Sobolewa zu tun, die sich im unteren Teil der Strecke einen kleinen Fehler leistete und der Sonthofenerin damit den Weg zum Sieg ebnete.

Olympiasiegerin und Titelverteidigerin Ester Ledecka war in Park City nicht am Start. Die Tschechin, die bei den Winterspielen in Pyeongchang auch im Super-G triumphiert hatte, zog einen Start bei den alpinen Weltmeisterschaften im schwedischen Are vor.

Die dritte Deutsche in den K.o.-Runden, die Olympiadritte Ramona Hofmeister (Bischofswiesen), war unglücklich mit einem Rückstand von nur einer Zehntelsekunde an der Österreicherin Sabine Schöffmann gescheitert. Die Quali nicht überstanden hatte Cheyenne Loch (Schliersee) als 21.

Baumeister jubelt über Bronze

Nur wenige Minuten nach dem Triumph von Jörg gewann Stefan Baumeister die Bronze-Medaille. Der 25-Jährige aus dem Landkreis Rosenheim schlug im "kleinen Finale" um Platz drei den Doppel-Olympiasieger Vic Wild aus Russland. Gold ging erstmals an den Russen Dmitri Loginow, der sich im Finale gegen Tim Mastnak aus Slowenien durchsetzte.

Youngster Elias Huber (Schellenberg) schlug sich wacker und erfüllte mit dem Erreichen des Achtelfinals, in dem er dem späteren Silbermedaillen-Gewinner Mastnak unterlag, die Erwartungen. Für Christian Hupfauer (Aising-Pang) war nach Rang 21 in der Quali Schluss.