Historisches Gold für Ringerin Aline Rotter-Focken

Aline Rotter-Focken sicherte sich in der Gewichtsklasse bis 76 Kilogramm gegen die amtierende Weltmeisterin US-Amerikanerin Adeline Gray mit 7:3 den Olympia-Titel. Der Gold-Erfolg der Krefelderin ist die erste deutsche Olympia-Medaille im Frauen-Ringen überhaupt. Die 30-Jährige ist seit Jahren die Vorzeigeathletin im deutschen Frauen-Team. Neben Gold 2014 gewann sie unter anderem drei weitere WM-Medaillen: 2017 Silber, 2015 und 2019 Bronze. Drei dieser vier Plaketten holte sie noch in der Klasse bis 69 Kilogramm.

Nach Olympia ist Schluss

Olympisches Edelmetall fehlte ihr bislang aber noch. Der Traum davon trieb sie seit Jahren an. An ihrem frühen Aus bei den Spielen in Rio de Janeiro 2016, die sie letztlich auf dem neunten Rang beendete, hatte sie lange zu knabbern. Doch sie kämpfte sich zurück. "Sie hat eine unglaubliche Selbstdisziplin", sagte Bundestrainer Patrick Loes. "Nie hat sie sich auf Höhen ausgeruht, nie hat sie sich nach Tiefen im Training hängen lassen." Nach den Olympischen Spielen beendet Rotter-Focken ihre sportliche Laufbahn - auf dem Höhepunkt ihrer langen Karriere.

Anna Schell im Viertelfinale ausgeschieden

Für Anna Schell aus Unterföhring war dagegen im Viertelfinale Schluss. Die WM-Dritte von 2019 musste sich in der Klasse bis 68 kg der ukrainischen Ex-Weltmeisterin Alla Tscherkassowa geschlagen geben.