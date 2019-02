Gold für Jansrud - Ferstl und Co. chancenlos

Trotz Schneefalls und schlechter Sicht wurde die Abfahrt auf verkürzter Strecke ausgetragen. Für den DSV konnte Josef Ferstl +1,85 Sekunden), der WM-Sechste im Super-G, nichts reißen. "Ja schwierig, das Wetter dreht sich so schnell. Ich bin nicht so gut damit zurechtgekommen", sagte Ferstl. "Heute sind wir leider geschlagen". Der 30-Jährige wurde 28. und gratulierte Jansrud: "Der Schnellste hat gewonnen." Die beste deutsche Platzierung sicherte sich Dominik Schwaiger (+1,59) als 25. "Klar ist schön, dass man bester Deutscher ist", so Schwaiger, doch etwas enttäuscht. "War einfach nicht die Leistung, die wir im Training schon gezeigt und drauf haben." Er habe viel Zeit liegen gelassen. Teamkollege Manuel Schmid (+1.97) kam wie Linus Straßer (+2,47) nicht unter die Besten 30.

Norwegen und Österreich feiern

Gold ging an Kjetil Jansrud der seinen Teamkollegen Aksel Lund Svindal mit 0,02 Sekunden-Vorsprung auf Rang zwei verwies. Der Norweger zeigte zum Abschied von der großen Bühne eine starke Fahrt und ließ sich im Ziel im Konfettiregen feiern. Immerhin die 13. Medaille bei einem Großereignis für den 36-Jährigen. Bronze ging an Vincen Kriechmayr. Titelverteidiger Beat Feuz (Schweiz/+0,44) wurde Vierter.