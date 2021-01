vor 28 Minuten

Goggia gewinnt vierte Weltcup-Abfahrt in Folge

Olympiasiegerin Sofia Goggia hat ihre Konkurrentinnen in der Abfahrt erneut geschlagen: In Crans Montana holte die Italienerin in ihrer Paradedisziplin den vierten Sieg in Folge. Kira Weidle kam diesmal nicht in die Top Ten.